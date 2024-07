Turismo lo sport può aiutare la montagna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) L’ Appennino bolognese, come quello emiliano offre opportunità di crescita del. L’aspetto su cui bisogna lavorare è l’adeguamento dei servizi all’interno degli alberghi che devono diventare luoghi di benessere dove trascorrere alcuni giorni anche al di fuori dei mesi classici della neve in inverno e del gran caldo d’estate, dove comunque un’offerta adeguata di accoglienza è necessaria. Si può fare, certo, ma gli imprenditori turistici dellahanno necessità di aiuto sul piano del credito per fare investimenti. Una buona notizia arriva in questi giorni dalla Regione. Quasi dieci milioni di euro sono destinati ai 13 Comuni dell’Appennino bolognese: le risorse sono a disposizione per progetti di efficientamento energetico e rigenerazione urbana nell’ambito della strategia territoriale per le aree montane e interne che la Giunta dell’Emilia-Romagna ha approvato di recente.