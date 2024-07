Tour de France 2024 Giulio Ciccone accusa Santiago Buitrago | cosa è successo nella 19ª tappa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 luglio 2024) Una situazione particolare.giornata di ieri i corridori deldehanno dovuto affrontare le difficoltà della 19ªe le montagne hanno sancito in maniera inequivocabile che il più forte sia lo sloveno Tadej Pogacar, sempre più vicino alla magica doppietta Giro-nello stesso anno come Marco Pantani nel 1998. Tuttavia, la frazione non è stata teatro solo dell’assolo del campione della UAE Team Emirates. Ci si riferisce a quanto è accaduto tra(Lidl-Trek), decimoclassifica generale della Grande Boucle, e il colombiano(Bahrain Victorious), undicesimo della graduatoria complessiva. Il nostro portacolori hato il sudamericano di aver utilizzato la tecnica della “borraccia incollata”. Disi tratta? È una tecnica per recuperare e guadagnare velocità quando i corridori raccolgono una borraccia data dall’ammiraglia.