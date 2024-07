Purtroppo è lei Epilogo choc su Carla | scomparsa in vacanza l’hanno trovata così

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 20 luglio 2024) “È proprio lei,”.su, la turistail 14 luglio in Sardegna. La donna è stata rimorta. Lo rendono noto le autorità. Residente in un paese della provincia di Padova,era arrivata sull’isola insieme alla famiglia per trascorrere un periodo di. I parenti sono stati già informati della drammatica scoperta. Sono in corso le indagini per ricostruire le ultime ore di vita della donna.Visettin, 73 anni, era inin Sardegna con marito e nipoti in un residence turistico nella zona di Cala Lupo, nel Nord della Sardegna. Da una settimana di lei si erano perse le tracce. Le ricerche erano state avviate il pomeriggio di domenica 14 luglio da parte dei carabinieri, vigili del fuoco del comando provinciale di Sassari e uomini della compagnia barracellare di Stintino.