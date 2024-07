Lotta al diabete la telemedicina funziona

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Le potenzialità delle tecnologie digitali moderne hanno gettato le basi per la buona riuscita del progetto pilota di videovisita-teleconsulto per la gestione territoriale dei pazienti diabetici. La sperimentazione incentrata sulla, realizzata dall’Ausl, ha dato riscontri promettenti. L’impiego del teleconsulto nella gestione integrata deldi tipo 2, spiega una nota dell’Azienda, "si è dimostrato uno strumento nuovo, efficace e promettente per rafforzare la collaborazione tra specialisti della Diabetologia e medici di medicina generale, migliorando la presa in carico dei pazienti, anche contenendo i tempi di attesa". È quanto emerso dal report del progetto, nato dall’esigenza di dare risposte efficaci, in modalità innovativa e ad alta capillarità, ai pazienti affetti dain cura all’Ausl.