La prima settimana da leader europeo di Keir Starmer

(Di sabato 20 luglio 2024) La secondadi sirda primo ministro del Regno Unito può essere già considerata uno snodo fondamentale per il suo mandato, con illaburista che ha posto le fondamenta per i progressi che i cittadini britannici e i partner globali si attendono dal suo governo. Nella giornata di mercoledì 17 giugno, hanno preso ufficialmente il via i lavori parlamentari della nuova legislatura, inaugurati dalla presentazione del programma laburista; giovedì 18 è stato invece il giorno del vertice della Comunità politica europea, ospitato in terra inglese da, un padrone di casa pronto ad avvicinarsi all’Europa.