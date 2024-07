La città diventa più accessibile Nuovi servizi sociali con Pesaro Hub

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024)una "smart City": arrivano iwelfare per migliorare il benessere dei cittadini. È stato presentato in Sala Rossa, il nuovo progetto denominato "Hub:luoghi per un nuovo welfare". L’iniziativa "Welfare - Smart City", si propone di migliorare la qualità dell’abitare e del vivere nelladi, partendo dal suo centro storico. Il progetto, finanziato dal Comune dicon il "Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare" (PINQuA) e promosso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è realizzato da Labirinto cooperativa sociale insieme a CoossMarche, Csv Marche e Marchee ha visto l’utilizzo di fondi del Pnrr per 800 mila euro.