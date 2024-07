Kiwior-Inter serve un incastro! E l’Arsenal già si è pronunciato ? SI

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 20 luglio 2024) L’continua a monitorare anche il nome diper la difesa. Il polacco delpiace,l’giusto per sbloccare la situazione. NON INCEDIBILE – L’continua la sua ricerca al prossimo difensore di sinistra. Dopo aver lasciato Juan David Cabal, andato alla Juventus, i nerazzurri hanno messo gli occhi su Robert Renan dello Zenit San Pietroburgo. Sul classe 2003 vige anche una clausola rescissoria non banale e l’sta valutando la situazione. Ma un altro nome da tenere d’occhio rimane quello di Jakub. A darne ulteriori aggiornamenti sul suo profilo X Alfredo Pedullà. Queste le sue parole: «è stato il primo nome valutato dall’a sorpresa ormai due settimane fa e ce ne sono altri.non lo ritiene incedibile, a maggior ragione lo farà quando avrà completato l’operazione Calafiori.