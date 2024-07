Il restauro del palazzo Asp terminato il cantiere | Edificio fondamentale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) È stato completato nei giorni scorsi ildidella facciata dell’immobile di corso Porta Reno che ospita la sede di Asp. Dalla tarda primavera, ilè stato oggetto di lavori volti a ripristinare la visione originaria dell’, la cui costruzione risale al 1400, quando fu edificato su iniziativa del Duca Ercole I D’Este. Il, iniziato nel primo mandato del sindaco Fabbri, si è svolto su impulso dell’assessore alle Politiche Sociosanitarie Cristina Coletti e ha visto uno stanziamento complessivo di circa 100mila euro per le varie fasi della riqualificazione. Due gli stralci in cui è stato diviso l’intervento, che ha previsto prima ildel porticato – elemento che identifica la struttura all’intersezione fra corso Porta Reno e via Ripagrande –, e poi la zona della struttura che si affaccia su piazza Travaglio.