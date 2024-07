Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024) TERNI La Diocesi di Terni, Narni e Amelia, esprime cordoglio per la morte del maestro Paolo De Santis, di cui ieri si sono celebrati i funerali nella chiesa di Sant’Angelo in Massa, a Taizzano. "Il 18 luglio è morto all’età di 66 anni Paolo De Santis, musicista e direttore di corali in Umbria, membro della Comunità famiglia Padre Pio di Taizzano, fondata dallo zio don Giuseppe De Santis – ricorda la Diocesi – . Originario di Narni, per diversi anni ha collaborato in Diocesi nell’ambito musicale e come direttore della corale Edi Toni e membro del concorso Inedito per Maria promosso dalla fraternità di Santa Maria del Popolo. E’ stato presidente della sottosezione dell’Unitalsi di Terni".