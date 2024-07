If you love il finale | spoiler ultime puntate della soap di Mediaset Infinity

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di sabato 20 luglio 2024) Le anticipazioni delIf you, disponibili sudal 20 al 26 luglio annunciano che le cose tra Ates e Leyla inizieranno ad andare meglio. I due si riavvicineranno durante la vacanza organizzata con i bambini, ma decideranno di tenere a freno i loro sentimenti per non ferirsi ancora una volta. Poco dopo però lo stesso Ates farà a Leyla una proposta inaspettata. Come finisce laopera turca il cui titolo originale è Ya Çok Seversen? Scopriamolo insieme. If you, anticipazioni al 26 luglio Stando a quanto riportato dagliturchi, nei prossimi episodi If youvedremo Ates e Leyla trascorrere qualche giorno di vacanza con i bambini. I due appariranno spensierati e tra loro le cose sembreranno migliorare molto. Tuttavia entrambi cercheranno di tenere a freno la passione, per non ferirsi nuovamente a vicenda.