Google punta su Pixel 9 Pro invece il 9 Pro Fold non arriverà in Italia

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di sabato 20 luglio 2024)prenseterà al mondo la serie9 il 13 agosto, quattro nuovi modelli tra cui il modello pieghevole concorrente del Z6 di Samsung. Come però avvenuto anche con il pieghevole di Mountain View dello scorso anno, anche il modello 2024 potrebbe non arrivare inconferma9 Procon un Video Teaser: scopri tutti i dettagli9 Pro compare sullo storeNon ci sono molti più segreti da rivelare della nuova serie9 in arrivo il 13 agosto, a meno di un mese dalla presentazione è la stessaa mostrare un’immagine ufficiale di uno dei suoi modelli didel 2024. Pixl 9 Pro compare sullo store dell’azienda accessibile da chiunque, dunque confermate le immagini trapelate del design con il comparto fotografico posteriore decisamente più affusolato rispetto ai modelli precedenti.