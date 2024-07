Allagamenti a San Carlo Lavori da 200mila euro alla palestra della scuola

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Proseguono gli interventi di ripristino dopo l’alluvione del maggio dell’anno scorso. A Cesena il piano seminterrato del plesso scolastico di San, dove trova sede lautilizzata dagli studenti delle scuole primaria e secondaria di primo grado, in quei giorni e’ stato danneggiato dadovuti alle abbondanti precipitazioni piovose. Ieri, a seguito di indagini e sopralluoghi eseguiti dai tecnici comunali del servizio edilizia scolastica e impianti sportivi per verificare e valutare gli interventi da realizzare, la giunta ha approvato il progetto esecutivo per il ripristino degli spazi corrispondente a un costo di. "Ripristinare gli spazi scolastici e i locali di servizio - commenta l’assessore aipubblici con delega al Coordinamento e Ricostruzione post alluvione Christian Castorri - rappresenta una priorità assoluta.