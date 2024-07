Un weekend di musica natura e selvaggina | Il ricavato servirà per il ripopolamento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) La Pro loco di Portico, in collaborazione con la sezione locale di Ferdercaccia, ha organizzato per il prossimo‘Portico di Romagna - La Caccia e i suoi Sapori’, manifestazione gastronomica, sociale,le e ambientale. La cena di domani e domenica prevede l’apertura degli stand gastronomici alle 19, presso i giardini pubblici, col seguente menù: fra i primi piatti, tagliatelle al ragù di lepre e di cinghiale, tortelli al ragù di carne e di spinaci con burro e salvia; due le specialità dei secondi: salmì di cinghiale con polenta e carne di maiale alla brace; contorni: patate fritte e al forno, pomodori al forno; dolci: crostata e scroccadenti con vin santo. Dalle 22 piadine farcite con prosciutto, salame, formaggio e nutella. Gli stand gastronomici funzioneranno anche in caso di maltempo.