Tra Carroccio e Noc ora è scontro totale

(Di venerdì 19 luglio 2024) La scelta di Daniele Brogi (nella foto) di lasciare la Lega non è piaciuta alche ora replica con il responsabile degli enti locali Luca Grisanti. "Daniele Brogi ha deciso la strategia elettorale a Massa Marittima – esordisce Grisanti – ha avuto il nostro supporto incondizionato sulle scelte che ha deciso di fare, ha avuto la presenza di Susanna Ceccardi con cui ha condiviso strategie e rispettive campagne elettorali. E’ persino giunto ad avanzare la sua candidatura alla segreteria provinciale del partito. Adesso dichiara di non condividere la linea politica di Matteo Salvini? Onestamente c’è qualcosa che ci sfugge in tutto ciò: una particolare virtù che si chiama coerenza". Poi l’attacco finale. "Abbiamo attraversato un momento difficile – chiude Grisanti – adesso stiamo risalendo, pian piano, con il supporto e il sacrificio di tanti militanti.