Sgozzano la Pecora nel PArco Giochi di Pizzoli Aq Poi la Cucinano

(Di venerdì 19 luglio 2024) L'Aquila - Due cittadini tunisini, di 30 e 19 anni, sono stati arrestati acon l'accusa di macellazione clandestina e uccisione di animale in luogo pubblico. La vicenda, che ha suscitato sdegno e riprovazione sui social media, ha avuto luogo in un, dove i due hanno trascinato una, l'hanno appesa all'altalena e l'hanno sgozzata. La notizia ha rapidamente fatto il giro dei social network, provocando un'ondata di indignazione tra gli utenti. I due uomini, già noti alle forze dell'ordine per precedenti reati di lesioni, minacce e rissa, sono stati identificati grazie ai video che essi stessi avevano postato sul web, documentando l'atto. Le accuse di uccisione di animale in luogo pubblico e macellazione clandestina si aggiungono ai precedenti penali dei due, portando all'emanazione di un ordine di custodia cautelare in carcere.