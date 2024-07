Rugby l’Italia chiude i Mondiali Under 20 al decimo posto | azzurrini battuti ancora dalla Georgia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024)cede allaper 13-24 nella finale per il 9°deiU20 dial 10°assoluto: a Città del Capo gli, che battendo la Spagna nel match precedente avevano già conquistato il diritto di disputare la prossima edizione della rassegna iridata di categoria, vengono sconfittidai pari etàni, capaci di vincere già nella prima fase a gironi per 28-17. Nel primo tempo glipassano in vantaggio al 10? col piazzato di Pucciariello, ma alla mezz’ora la meta non trasformata di Gergedava dà il 3-5 alla. Al 35? un’altra punizione di Pucciariello vale il 6-5 per, ma nel finale di frazione arrivano il giallo a Pisani e la conseguente marcaturana in superiorità numerica con Tsulukidze. La conversione di Tsirekidze porta lo score sul 6-12 con cui si va al riposo.