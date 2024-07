Rai Se Mi Lasci Non Vale | Conduce Luca Barbareschi!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di venerdì 19 luglio 2024) Se MiNon, promette di stupire il pubblico Rai. Il nuovo format assomiglia a Temptation Island. Ecco quali sono le differenze! Se MiNon”: Il Nuovo Reality di Rai2 che Promette di Stupire! La presentazione dei palinsesti Rai ha portato alla luce un nuovo programma che ha subito attirato l’attenzione degli spettatori, ricordando vagamente il celebre “Temptation Island”. Il nuovo format, intitolato “Se MiNon”, si distingue però per diverse caratteristiche uniche. Questo show, condotto da, andrà in onda su Rai2 ogni lunedì dal 21 ottobre al 18 novembre. “Se MiNon” vede protagoniste sei coppie in crisi, selezionate attraverso casting mirati, che accettano la sfida di partecipare al programma per tentare di risolvere i loro problemi di coppia.