Piazza Affari chiude un 1 semestre molto positivo

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 19 luglio 2024)ha chiuso il 1°dell’anno con una performance nel complesso positiva e con volumi e scambi in crescita. Sono andati bene sia i bond che le azioni, ma anche gli ETF ed i fondi, mentre i Futures hanno evidenziato una performance negativa. E’ quanto emerge dal report semestrale di AMF Italia – Associazione Intermediari Mercati Finanziari (ex Assosim), che considera i mercati gestiti da Borsa Italiana, Vorvel e Equiduct e dagli intermediari associati che operano in qualità di Internalizzatori Sistematici. Mercato Azionario: Blue-Chips proseguono rally Il listino principale siil primodel 2024 facendo registrare una crescita dalla fine dello scorso anno: l’indice FTSE Mib ha guadagnato il 9,23%, attestandosi a quota 33.154 con un picco a 35.410 registrato nella prima metà di maggio, a ridosso delle elezioni europee.