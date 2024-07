Palinsesti Rai 2 2024 2025

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 19 luglio 2024) Questa mattina, a Napoli, la Rai ha presentato idella prossima stagione TV. Ecco dunque che cosa andrà in onda su Rai2 a partire da settembre. Prima Serata Lunedì Il 16 settembre debutta Lo Spaesato, nuovo programma di Teo Mammucari. Dal 21 ottobre, Luca Barbareschi conduce Se Mi Lasci Non Vale. Raiduo con Ale&Franz dal 25 novembre. Martedì La seconda edizione di The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno con Ciro Priello e Fabio Balsamo (dal 10 settembre). Il 22 ottobre torna Boss In Incognito con Max Giusti. Belve di Francesca Fagnani al via il 26 novembre. Mercoledì The Good Doctor 7 dall’11 settembre), a seguire Stucky, serie inedita con Giuseppe Battiston e Barbora Bobulova, dal 6 novembre. Giovedì NCIS 21 + NCIS Hawai’i 3 dal 12 settembre.