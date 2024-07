Orea Malià il caccia-tendenze | Oggi vincono foulard e cavigliere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) di Benedetta Cucci Se nove mesi all’anno il suo occhio curioso e poetico scandaglia Bologna, la città della vita, da giugno a fine agosto il domiciliolo sposta in Riviera, tra Gabicce e Cattolica. Osservatorio magico. Magari l’avete notato, in sella alla sua Honda 500 del 1972, con quel mocassino Gucci o Prada che fa scintille sulle marce, o alla guida del Mehari, la macchina più amata della costa: l’hair stylist Marco Zanardi-non perde un attimo ed è sempre vigile per raccontare tra musica, look e riti la nostra Romagna che ancora detta legge., che sapore ha la Romagna del 2024? "Potrei dire che sa di anni ‘70, con radici nella fine dei ‘60, ma a dire il vero credo che questa era in Romagna sia presa a prestito come modello di vita da sempre, solo che negli ultimi anni si sente di più".