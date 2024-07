L’ex attore di Chicago Fire è stato nominato per il premio Emmy postumo

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 19 luglio 2024) Onenon è un franchise noto per le nomination agli. La maggior parte delle serie procedurali, soprattutto quelle che si prestano a molteplici spinoff e crossover, non ricevono l’amore dei votanti agli. Detto questo, nel corso degli anni sono stati molti i talenti di calibroche sono apparsi in questa serie. Treat Williams ne è un esempio. L’ha lasciato un’impronta indelebile nei fan dinel ruolo di Benny Severide, il padre di Kelly Severide (Taylor Kinney). È apparso in più stagioni prima della sua prematura scomparsa nel giugno 2023. Treat Williams ha ottenuto la sua seconda nomination agliDetto questo, l’eredità di Williams continua ad esistere. Il 17 luglio l’ha ricevuto una nomination agliAward per quella che si è rivelata essere la sua ultima interpretazione sul grande schermo.