Julio Velasco e il clima teso tra Egonu e le altre azzurre la ricetta del ct | Non serve essere amiche per vincere

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 19 luglio 2024) A pochi giorni dalla partenza per Parigi,, c.t. della nazionale italiana femminile di pallavolo, scalda i motori per la sua quarta Olimpiade in carriera, la terza con i colori azzurri. «La squadra sta lavorando bene, è in salute», assicura l’allenatore in un’intervista a Pierfrancesco Catucci sul Corriere della Sera. «Siamo concentrati solo sui Giochi, sappiamo che lo spartiacque tra possibile successo e fallimento è il quarto di finale e vogliamo giocare per le medaglie», aggiunge il commissario tecnico della nazionale. Prima della partenza per Parigi,ha dovuto fare i conti con la morte del fratello maggiore Raul, venuto a mancare a Parigi proprio questa settimana. «È una ferita profonda, ma non posso mostrare alle ragazze il lato triste. Nella disgrazia, sono fortunato acircondato dalla squadra», racconta il ct azzurro.