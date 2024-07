F1 Norris svetta in FP2 a Budapest con la McLaren Ferrari in difficoltà sul passo Leclerc a muro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024) Va in archivio con il miglior tempo di Landola seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Ungheria 2024, valevole come tredicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il pilota inglese dellaha fatto la differenza con un time-attack impressionante, fermando il cronometro in 1’17?788 e rifilando distacchi importanti alla concorrenza. Seconda piazza a 243 millesimi dalla vetta per la Red Bull di Max Verstappen, ancora alla ricerca del set-up ottimale all’Hungaroring di, mentre Carlos Sainz si è inserito in terza posizione con la suaa 397 millesimi dalla testa. Buon rendimento dunque sul giro secco per lo spagnolo della Rossa, che ha fatto però tanta fatica rispetto a, Red Bull e Mercedes nella gestione delle gomme medie sulla lunga distanza durante la simulazione di gara.