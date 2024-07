Crevacore una millennial per l’Academy

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Non solo i saluti di giocatrici che hanno fatto la storia recente della San Marino Academy, come Yesica Menin e Giulia Montalti, ma anche un importante mercato in entrata per le titane. Che hanno aperto ufficialmente il mercato estivo con l’arrivo di Elisa. L’ex Pavia Academy, di scuola Inter, approda sul Titano come rinforzo per la fascia. Essendo una classe 2004,va anche ad ingrossare le file del nucleo di giovanissime all’interno della rosa di mister Baldarelli. "Sono felice e grata della possibilità che mi è stata data – le parole della nuova giocatrice biancazzurra – Credo molto nel progetto della San Marino Academy, una società che dà tanto spazio alle giovani. Fin dai primi colloqui ho sentito fortemente la fiducia che la società intende riporre in me e nelle altres che fanno parte del gruppo.