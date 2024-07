Con la vendita di Osimhen il Napoli sarebbe pronto a riprovarci per Koopmeiners Tmw

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ilaspetta di venderenon solo per l’affondo su Lukaku, ma anche per tornare sulla pista. A riportarlo è Tuttomercatoweb: Con l’addio di, poi, si aprirà un nuovo capitolo. Perché il primo nome per l’attacco è quello di Romelu Lukaku, ma l’intenzione è quella diper Teun. Da capire quale sarà l’esborso per il belga, mentre per l’atalantino le cose sembrano cambiate e potranno modificarsi giorno dopo giorno. Questo perché Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, nei giorni scorsi ha spiegato: “è un giocatore fondamentale per l’Atalanta e non è mai stata prevista nei programmi della società la sua cessione”. Perpotrebbero non bastare 60 milioni Quindi non è detto che 60 milioni bastino.