Braun Strowman conferma l’infortunio di Raw | In settimana avrò dei controlli ho subito una distorsione

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 19 luglio 2024) Come tantissimi fan hanno potuto notare durante l’ultimo episodio di Raw,haun infortunio al ginocchio a causa dell’impatto con le barricate extra ring ma, nonostante questo problema, il Monster Among Men ha terminato il suo incontro con Damian Priest (non senza difficoltà). E l’ex Wyatt Family hato il problema in una recente intervista, affermando che effettuerà un controllo nei prossimi giorni per capire l’entità dello stop, vista la vistosa zoppia mostrata lunedì notte: “Il ginocchio è malconcio. Ho un appuntamento con il dottore ine faremo dei. Se l’avete notato mi ha infastidito e non poco, sono stato un po’ fuori fase nelle ultime settimane. Dovrebbe esserci stata una piccola. Quando sono stato colpito sopra la barricata, ho sentito qualcosa muoversi nel ginocchio.