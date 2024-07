Bergomi | Moratti all’Inter mi tolse la fascia! Ci rimasi male

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 19 luglio 2024)torna sul suo passatoe sulla sua ultima stagione da professionista, la disastrata annata 1998-1999. Ospite della puntata di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, l’ex capitano racconta di quandoglilapur non avendo fatto nulla di negativo. IL CASO – Giuseppeè ricordato come uno dei grandi capitani dell’Inter. Ma la sua carriera si è chiusa senza: «A me era successo nelle ultime due partite di campionato, che Massimomi aveva detto di far fare il capitano a Ronaldo. Non era semplice: io finivo di giocare, era il mio ultimo anno. Però non lo sapevo allora di smettere di giocare, avevo pensato che non era giusto. Poi dopo, dentro di me, ho detto “va bene, se il presidente vuole questo lo vuole fare per Ronaldo”. Non so se c’era dietro qualcosa di diverso, però ho sofferto di questa cosa.