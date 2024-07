Bce incognita inflazione Tassi fermi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) La Bce conferma lo status quo suie va in pausa estiva senza dare dettagli sul futuro. La certezza resta una, condivisa all’unanimità dai governatori: la strada giusta è decidere volta per volta in base ai dati disponibili. Stavolta, le informazioni aggiornate suggerivano di aspettare: le pressioni sull’restano ancora troppo elevate, e le vacanze estive stanno facendo pressione sui prezzi dei servizi che stanno risalendo. Questo non significa che a settembre ci sarà un’altra pausa, ma nemmeno che il Consiglio direttivo sarà pronto a dare una seconda sforbiciata ai, dopo quella di giugno. La questione, insomma, è "completamente aperta", spiega la presidente Christine Lagarde, attenta a non sbilanciarsi. L’ultima riunione prima delle ferie lascia il tasso principale fermo al 4,25%, quello sui depositi al 3,75% e quello sui prestiti marginali al 4,50%.