Taremi goleader e non solo In Inter-Lugano una caratteristica viene fuori

(Di giovedì 18 luglio 2024) Ieri l’ha giocato la prima amichevole contro ile il migliore in campo è stato proprio il nuovo acquisto Mehdi. Unaè venutaoltre i due gol. GOL –segna la prima vittoria nerazzurra della stagione 2024-2025. Nonostante le diverse difficoltà vissute nel primo tempo e il momentaneo svantaggio maturato la squadra di Simone Inzaghi ha rimontato nella ripresa e ottenuto una bella dose di fiducia. Il 3-2 ricorda a chiunque che mancavano diversi titolari, anzi quasi tutti. Tra i big della rosa c’eranoCarlos Augusto, Yann Bisseck, Henrikh Mkhitaryan e i due nuovi acquisti: Josep Martinez e soprattutto Mehdi, noni gol per l’PRESTAZIONE – Mehdiha dimostrato alcune delle sue più importanti caratteristiche. Quando lo si paragona ad Edin Dzeko non si fa proprio un errore.