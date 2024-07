Strade pericolose A Mazzo scatta la zona 30

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 luglio 2024) Attraversamenti protetti su via Togliatti verso la scuola e verso il parco, messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali sulla via Ospiate, via Grossi e via Togliatti, con restringimenti di carreggiata, isole salva pedoni, chicane o piattaforme rialzate. Alcuni lavori partiranno a fine luglio, altri in settembre e saranno ultimati entro l’inverno. Il progetto partecipato di30 diventa realtà. L’obiettivo è rendere la frazione più sicura, sostenibile e vivibile. Il Comune di Rho e Decisio, società di consulenza italo-olandese specializzata sui temi della mobilità sostenibile, nel corso di un incontro pubblico hanno illustrato ai residenti gli interventi. "Il primo obiettivo è la sicurezza, asi sono verificati negli ultimi anni tre incidenti mortali e altri molto gravi spesso con protagonisti dei giovani.