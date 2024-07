Puntata speciale di Cater XL a Strasburgo venerdì 19 luglio

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 18 luglio 2024) ROMA –19, in diretta dal Parlamento europeo diXL su Rai Radio2: dalle 6 alle 8.30 Paolo Maggioni e Sara Zambotti, con Paolo Labati collegato da Milano, “chiuderanno” la prima plenaria della nuova legislatura, a cui tutto il mondo guarda in queste ore. Bilanci e prospettive all’indomani dell’elezione della L'articolodiXL a19proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Morta Franca Valeri a 100 anni, gli omaggi Gabry Ponte operato d’urgenza al cuore Rtl 102.5 è la radio più ascoltata d’Italia, seguita ogni giorno da 6.025.000 persone Lo street artist sardo Moses Concas nella nuovadi “Pamela viaggia in latin” “Pamela Viaggia in Latin” si chiude con l’ambasciatore messicano e Toco