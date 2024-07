Prende vita il progetto Castelli di parole

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 luglio 2024) Pontedera, 18 luglio 2024 – Si chiamadiilpromosso dalla Fondazione Idana Pescioli che, con un acronimo, fa riferimento diretto a circo, arte, scuola, teatro, lettura, libri. Stamani la presentazione nella sede pontederese della fondazione, soggetto che, da anni, si occupa di istruzione e formazione, pedagogia, didattica innovativa, ricerca scientifica, perseguendo finalità di solidarietà sociale. Ilsi articola in tre attività: la prima, Leggimi il Mondo, è legata alla promozione della lettura a scuola, in famiglia e in città. E per questo è promossa una attività formativa degli insegnanti di scuola primaria e di tutte le figure di ambito educativo che lavorano all'interno della scuola o in spazi extrascolastici, per accrescere le competenze di lettura e racconto di storie.