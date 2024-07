Nada Ovcina chi è la moglie di Gianni Nazzaro | È scomparso per stare con un’altra

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 18 luglio 2024)ha spesso parlato del maritoquando èdalla sua vita percondonna. Partito per la Francia percon questa donna, non è mai tornato a casa, nonostante avesse i suoi figli ad attenderlo. Eppure laracconta di non averlo mai abbandonato, né odiato: “Anche durante quei 15 anni ero il suo punto di riferimento.” Poi, di fronte alla perplessità della Bortone, spiega: “Per me è come se non se ne fosse mai andato, soffrivo, certo, non era facile, perché o si ama o non si ama. Che colpa ne aveva lui? Era un debole, subiva questa infatuazione fisica che aveva.” Una versione che conferma anche Giorgia, la figlia di, ospite in studio insieme alla sua mamma.