Inter oltre Cabal La scelta della dirigenza in difesa è importante!

(Di giovedì 18 luglio 2024) L’è andatae l’ha lasciato andare, considerando anche l’accordo con la Juventus e il passaggio prossimo in bianconero. Lava con i piedi di piombo, il colpo è. IMPORTANZA – L’non è stata convinta dal colpo Juandal Verona. Laha deciso di non affondare e ha lasciato il colombiano in stand-by nonostante l’accordo nei termini personali e la posizione chiara del Verona. Alla fine si è inserita la Juventus e ha acquistato il giocatore, per cui mancano le visite mediche e l’ufficialità. L’considera lanel ruolo di braccetto sinistro fondamentale, proprio per questo ha voluto prendersi qualche ora in più di riflessione. 12 milioni per un giocatore comeerano più che esagerati, ci sono opzioni a disposizione sul mercato molto più economiche.