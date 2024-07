Il PalaUnisannio apre le porte pronto a settembre in maniera sperimentale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 18 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Visita al nuovo, ormai prossimo all’inaugurazione prevista a. L’imponente costruzione realizzata dall’Ateneo alla via dei Mulini ove sorgeva una struttura dell’Enel, ormai è pronta per essere adibita alla pratica sportiva, peraltro nel contesto di una riqualificazione urbana che l’Universitá sta portando avanti con determinazione. Il Rettore Gerardo Canfora ha colto l’occasione di un torneo di volley tra docenti e allievi per poter effettuare un sopralluogo e rendersi conto di persona dell’andamento dei lavori. La palestra, completa di spogliatoi ha un campo polivalente pallacanestro e pallavolo e si sta lavorando per un campo da padel.