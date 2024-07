Il contropiede di Cisint che spiazza la sinistra | patrocinio e partita a Monfalcone

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 18 luglio 2024) Lo sport dovrebbe unire, abbattere barriere, creare solidarietà. Concetti che, la, ha per anni usato per portare avanti l'abbattimento delle frontiere e delle nostre tradizioni. Idee che, oggi, di fronte ad unadi calcio, diventano opinabili, discutibili, persino sbagliate. Il comune di Udine ha deciso infatti di non patrocinare ladi calcio Italia-Israele, che si giocherà lunedì 14 ottobre allo Stadio Friuli-Bluenergy Stadium. Il motivo va ricercato nella levata di scudi del comitato per la Palestina di Udine, che aveva gridato allo scandalo. Così la giunta comunale, pur di non infastidire lamassimalista, ha ritenuto che "la scelta di patrocinare lasarebbe stata divisiva, essendo Israele uno stato in guerra". Una decisione sulla quale il centrodestra non è rimasto silente.