Gesesa altre interruzioni idriche | le altre zone di Benevento interessate

(Di giovedì 18 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minuticomunica che, a causa di un significativo calo nell’erogazione delle sorgenti profonde ed ancor più in quelle superficiali nonché all’eccessivo assorbimento idrico in distribuzione considerate le alte temperature, al fine di evitare problemi durante le ore diurne, è costretta a proseguire con chiusure notturne in diversedella Città di. Pertanto nella notte del 18-19 luglio, dalle ore 00.00 alle ore 05.30, l’interruzione idrica riguarderà, oltre alleper cui c’è stata già la programmazione e la relativa comunicazione, anche la zona sottesa al DISTRETTO PONTICELLI. A tal proposito si ribadisce che gli orari indicati sono quelli di effettiva chiusura ed apertura delle condotte.