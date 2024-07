Fine di un’era | 90 minuto non andrà più in onda di domenica

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Niente più 90°lapomeriggio. Finisce. Una delle trasmissioni simbolo dell’informazione sportiva Rai sarà spostata. Verrà infatti sdoppiata in due appuntamenti di secserata, al sabato e al lunedì, sempre su Rai 2. La stagione calcistica 2024-25, ormai alle porte (la Serie A prenderà il via tra un mese) segnerà anche la nuova collocazione in palinsesto. Una vera e propria rivoluzione per trasmissione insulle reti Rai dal 27 settembre 1970, diventata negli anni un appuntamento fisso dellapomeriggio per milioni di sportivi italiani.