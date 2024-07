Edizioni BD annuncia JP Ahonen a Milan Games Week & Cartoomics 2024

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 18 luglio 2024) Alzate il volume della vostra band black metal preferita e lanciatevi in uno scatenato headbanging!BD è felice dire che l’illustratore e fumettista finlandese JPsarà in Italia dal 22 al 24 novembre in occasione della fieraper presentare il suo nuovo atteso lavoro Belzebubs – volume II, in arrivo in libreria, fumetteria e tutti gli store online in autunno. Nata, quasi per gioco, come una serie di strisce umoristiche realizzate per l’Inktober Challenge, la raccolta di strip Belzebubs racconta le disavventure della famiglia più metal della storia del fumetto tra nonnine devote a Cthulhu, teneri amori giovanili conditi da riti di sangue e molte altre irresistibili gag! Le strisce hanno presto conquistato il web con migliaia di lettori in tutto il mondo e traduzioni in USA, Francia e Spagna.