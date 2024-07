Cascina attivati i servizi serali della polizia municipale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 luglio 2024)18 luglio 2024- Nuovi turniper ladi. Seguendo le esigenze dell’amministrazione comunale, laha istituito il turno dio serale con orario 18-24, da tenersi il venerdì o un altro giorno utile in presenza di eventi. “Fin dal momento in cui ci siamo insediati - ha sottolineato Betti - abbiamo preso in mano la riorganizzazionedi, che abbiamo trovato senza comandante e con un organico non sufficiente. Per questo abbiamo implementato il numero degli agenti ino e dopo diversi anni lacascinese ha un comandante, Simona Molesti, che mancava anel momento del nostro insediamento”. Per quanto riguarda gli orari e le turnazioni, invece, il sindaco ha rimarcato un altro dato significativo.