Unione del Frignano il sindaco Checchi è il nuovo presidente

(Di mercoledì 17 luglio 2024) L’dei Comuni delsi prepara ad avere unfacente funzioni nella figura di Lorenzodi Riolunato con già alle spalle un’esperienza di diversi anni come rappresentante del proprio Comune in questo ente. Per circa quattro anni questa carica è stata ricoperta daldi Lama Mocogno Gianbattista Pasini, che però è decaduto a seguito dell’esito a lui sfavorevole delle consultazioni elettorali di giugno. L’attuale statuto dell’delindividua ilnelanagraficamente più anziano il "facente funzioni" in attesa di una elezione politica, ed a seguito di consultazioni interne ha infine accettato la carica Lorenzoin tandem con ildi Pavullo, Davide Venturelli, che lo affiancherà in questo periodo di transizione.