Un inquietante video conferma le riprese di M3GAN 2 0

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Ledi2.0, sequel dell’horror del 2022 prodotto da Blumhouse Productions, sono ufficialmente partite. Il via alla produzione è statoto dal CEO di Blumhouse “Jason Blum” via social attraverso il rilascio di un brevecon protagonista un pupazzo animatronico. Inoltre, dalla produzione sono emersi dettagli riguardo l’aggiunta di nuovi attori per il cast, ossia Timm Sharp (Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo), Aristotle Athari (Hacks) e Jemaine Clement (Avatar – La via dell’acqua). Time to putback together. We are back in production in New Zealand. pic.twitter.com/Sii3BZtzmL— Jason Blum (@jasonblum) July 16, 2024 La sceneggiatura di2.0 è stata firmata da Akela Cooper, che ha scritto il primo film, e Gerard Johnstone, che ha diretto