Taiwan deve pagarci per la difesa Trump sgancia la bomba diplomatica e la Cina sposta navi e aerei da guerra

(Di mercoledì 17 luglio 2024) "Rispetto la popolazione di. Hanno preso il 100% delle nostre attività sui chip.dovrebbeper la: non siamo diversi da una compagnia assicuratrice.non ci dà nulla, è a migliaia di chilometri di distanza da noi". Le parole di Donald, ex presidente Usa e candidato del partito repubblicano alla Casa Bianca in una intervista a Bloomberg Businessweek, rischiano di aprire un clamoroso caso diplomatico. Non è un caso che subito dopo la diffusione delle dichiarazioni dello sfidante di Joe Biden le azioni del produttoreese di chip Tsmc siano crollate in Borsa. "Sai - ha sottolineato il Tycoon -, non siamo diversi da una compagnia di assicurazioni.non ci dà niente".