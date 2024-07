Non scriverò più di ristoranti ne va della mia salute Si ritira Pete Wells il Messi della critica gastronomica mondiale

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Un mestiere a rischio, quello del critico gastronomico, non c’è che dire. Invidiatissimo ma pericoloso. Per ladi chi lo fa, s’intende. Prendete il caso di, 61 anni, acclamato e caustico recensore diper il New York Times. Sul suo giornale annuncia ai suoi lettori l’addio alle armi (forchetta e coltello, ovviamente) dopo dodici anni di onorato e ben nutrito servizio, a causa di un ripensamento del suo stile di vita provocato da una serie di controlli medici non proprio incoraggianti. Controlli fatti dopo più tempo del necessario, probabilmente, come lui stesso ammette. «Ero più o meno a metà di una lista di circa 140che avevo in programma di visitare prima di scrivere l’edizione 2024guida The Best 100 Restaurants in New York City. Ed era chiaro che non fossi nella forma miglioremia vita».