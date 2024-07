Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Disturbante. Il titolo ne è un preludio, e l’incipit una conferma: “Non ti ho chiesto io di partire, avevo detto. L’hai voluto tu, se non volevi bagnarti non dovevi imbarcarti”. Vincent Delecroix non fa sconti alla realtà, che spesso supera l’immaginazione, nel suo romanzo, edito da Edizioni Clichy, dove trasforma in letteratura un terribile – e troppo consueto – fatto di cronaca: la morte di 27 persone migranti nel Canale della Manica nel novembre del 2021. Ispirandosi alla storia vera, Delecroix fa immergere i lettori nei pensieri di una operatrice del posto di controllo, che una notte, dopo ripetute chiamate di insistente disperazione per essere salvati, non li salva. L’autore riporta i fatti a partire dal dialogo, a tratti flusso di coscienza, tra l’operatrice e l’agente che sta conducendo le indagini.