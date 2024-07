Il conduttore Linus ha avuto un incidente | come sta

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 17 luglio 2024)è rimasto coinvolto in unin Vespa, ma fortunatamente sta bene. È stato lo stessoa raccontare l’accaduto in un post su Instagram, spiegando che la causa della caduta è stata una buca. Il sessantaseienne ha espresso sorpresa per la generosità delle persone che si sono fermate a soccorrerlo. In un post pubblicato mercoledì 17 luglio,ha descritto la dinamica dell’. Ha spiegato di aver preso in pieno una buca mentre era in sella alla sua Vespa, che lo ha fatto volare via. “dicono i saggi, ricevere guai significa ricevere fortuna. Che è un concetto che va un po’ approfondito. Significa che ogni contingenza negativa si porta dietro anche dei risvolti positivi,” ha scritto