Favoriti Pallone d’Oro 2024 | due nomi caldi attenzione a un big della Serie A

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Conclusi Euroe la Copa America, con le rispettive vittorie di Spagna e Argentina, si infiamma la lotta per la vittoria deli cuiprincipali sono proprio tra i protagonisti delle due competizioni. Da non dimenticare, inoltre, il trionfo del Real Madrid in Champions League che permette a qualche candidato di prendere un vantaggio importante rispetto agli altri. Stiamo parlando, per esempio, di Vinicius Jr. che, al netto di una brutta Copa America del Brasile, si è portato a casa Liga Spagnola e Champions League da protagonista: è quotato intorno al 2.10 dai bookmakers. A 5.25 invece il compagno di squadra Bellingham che, nonostante un Europeo sottotono, impreziosito da un gran gol in rovesciata, è arrivato in finale perdendo contro la Spagna.