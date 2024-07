Deadpool | Ryan Reynolds rinunciò alla paga per avere gli sceneggiatori sul set

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Non è sempre stato tutto rose e fiori perha ricordato l'esordio difficoltoso del franchise che lo ha spinto a rinunciareper favorire la realizzazione del cinecomic. L'attesa per& Wolverine è stellare, maresta coi piedi per terra e ricorda le umili origini della saga del Mercenario Chiacchierone, quandoperglisul set. Come ha rivelato al New York Times, il primo film didecollò con 20th Century Fox dopo un decennio di tentativi falliti.pagò di tasca propria gliRhett Reese e Paul Wernick per farli stare sul set perché la produzione era molto meno lucrosa rispetto a quelle dei classici cinecomic. "Non immaginavo neanche lontanamente chesi sarebbe rivelato un successo", ha