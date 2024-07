Calcio femminile la cura di Andrea Soncin funziona | Italia prima nel girone e agli Europei 2025

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Non era facile. La Nazionalena disi è trovata ad affrontare numerosi ostacoli, ma alla fine la qualificazione per la fase finale degliin Svizzera è arrivata. Un epilogo inatteso perché, in un gruppo equilibrato e decisamente impegnativo, le azzurre hanno terminato inposizione davanti all’Olanda, alla Norvegia e alla Finlandia. Ieri il rotondo successo contro le finlandesi (4-0) e il contemporaneo pareggio 1-1 tra norvegesi e olandesi hanno portato a riscrivere l’ordine delle cose e quindi saranno le due compagini scandinave a dover affrontare le “Forche caudine” dei playoff. Un traguardo importante perché la formazione disarà testa di serie nel sorteggio dei gironi della rassegna continentale previsto il 16 dicembre e lo sarà altrettanto per i raggruppamenti della prossima edizione della Nations League.