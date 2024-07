ATP Amburgo 2024 Flavio Cobolli e Luciano Darderi approdano ai quarti in doppio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2024)aiinnel torneo ATP 500 di: nell’Hamburg Opengli azzurri superano all’esordio la coppia austriaca, accreditata dell’ottava testa di serie, formata da Alexander Erler e Lucas Miedler, sconfitti per 7-6 (6) 2-6 10-6 in un’ora e venti minuti. Al secondo turno sfida contro la coppia vincente del match Krajicek/Ram – Seyboth Wild/Shevchenko. Nel primo set i servizi sono dominanti e soltanto nel game d’apertura si arriva al punto decisivo, ma gli austriaci si salvano. In 12 game sono appena 13 i punti vinti in risposta, e così il tiebreak è l’epilogo più giusto: gli azzurri partono sul 2-0 e girano sul 4-2, ma gli austriaci ribaltano lo score portandosi sul 5-4. Gli azzurri mancano il primo set point in risposta sul 6-5, ma il secondo, col servizio a disposizione, vale l’8-6 in 43 minuti.